אירוע חגיגי של חילופי נשיאות במועדון רוטרי נשר

תידי פרנק החליפה את הנשיאה היוצאת, גב’ יונה אורדן באירוע חגיגי בהיכל תרבות נשר בנוכחות סגן ראש העיר ומ”מ, מר ישי איבגי וסגן ראש העיר וחבר מועדון רוטרי נשר, מר גאורגי גרשקוביץ.

ישי איבגי ציין בברכתו את הפעילות רבת השנים של חברי רוטרי נשר ואיחל המשך עשיה ברוכה.

מועדון רוטרי נשר הוא חלק ממרקם החברתי של תושבי נשר מעורבים ואכפתיים.

בברכת נגיד רוטרי ישראל למועדון רוטרי נשר, מר בשיר נוסייר, נאמר המסר: ה”משיכו לפעול ולהשקיע בפרוייקטים יחודיים עם השפעה לטווח ארוך, תמשיכו להעניק מעצמכם כמסורת רוטרי תוך הנאה מנתינה זו”.

הנגיד, בשיר נוסייר וסגן ראש העיר ומ”מ, מר ישי איבגי, העניקו לנשיאה היוצאת, גב’ יונה אורדן את האות פאול האריס, כהוקרה של חברי רוטרי נשר על פועלה של יונה והשקעתה הרבה למען הקהילה בנשר ולמען קידום עשייה רוטריונית של המועדון.

המועדון מסר תרומה של כלי נגינה למרכז המוזיקה ואומנויות בנשר לטובת תמיכה בתלמיד נזקק, כתודה על שיתוף פעולה מתמשך.

בהמשך הערב נהנה קהל הנוכחים מהופעה נהדרת של זוג זמרים ,פיליפ ויוליה, זמרת האופרה, יוליה סוקולוב, אשר ביצעו שירים ידועים ואהובים בשלל שפות וסיימו עם השיר של פראנק סינטרה, “I did it my way”.

“איחולי הצלחה לנשיאת מועדון רוטרי נשר לשנת 2023/24, תידי פראנק, הצוות שלה וכל חברי המועדון”, סיכמה, לילי לייבוביץ.